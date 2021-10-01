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خلال عامين فقط.. مرض نادر يحول فتاة عمرها 16 عاما إلى سيدة مسنة

خلال عامين فقط.. مرض نادر يحول فتاة عمرها 16 عاما إلى سيدة مسنة
http://almnatiq.net/?p=1044921
محررو المناطق:

مأساة كبيرة تعيشها طفلة فلبينية (16 عاما)، بعد إصابتها بحالة نادرة، غيرت ملامحها وجعلتها تبدو كامرأة في سن الـ 50 عاما.

وبحسب موقع (gma network)، فإن الطفلة التي تدعى رايزيل كالاغو، عاشت هذه التغيرات في غضون عامين فقط وذلك بسبب اضطراب وراثي نادر تسبب في تقدمها في السن بسرعة.

 

ونقل الموقع عن الطفلة قولها، إن “التجاعيد في وجهها وعنقها وذراعيها وبطنها ظهرت بعد أيام فقط من إصابتها بطفح جلدي على جسدها”.

 

بدوره، كشف أخصائي الغدد الدكتور جيمس يونغ، أن الفتاة تعاني من الشيخوخة المبكرة، مشيرا إلى وجود 200 حالة موثقة حول العالم، بهذا الشكل.وأوضح يونغ، أن من أبرز مظاهر مرض الشيخوخة المبكرة، هو تجعد أو شيخوخة الجلد وتوقف النمو.

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