احدث الأخبار

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ جولات ميدانية لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري
منطقة مكة المكرمة
 خلال عامين فقط.. مرض نادر يحول فتاة عمرها 16 عاما إلى سيدة مسنة
أبرز المواد
 عميل سري أسقطهما.. القبض على أمريكيين حاولا بيع معلومات عن سفن نووية
أبرز المواد
 “نوكيا” تطلق جهازها اللوحي الجديد “T20”.. تعرّف على المواصفات والسعر
أبرز المواد
 رويترز: 3% من سكان العالم أُصيبوا بفيروس كورونا
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 استشاري: التأخر في سن الزواج قد يسبب الإصابة بسرطان الثدي
أبرز المواد
 “الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 أمير القصيم يفتتح مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية.. غدًا الثلاثاء
منطقة القصيم
 ١٣ فائزاً بجائزة القصيم للتميز والإبداع
منطقة القصيم
 جامعة القصيم تحصل على الاعتماد البرامجي لـ 9 برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب
منطقة القصيم
 رئيس وزراء العراق يعلن القبض على نائب زعيم تنظيم “داعش”
أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ جولات ميدانية لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ جولات ميدانية لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري

منطقة مكة المكرمة
خلال عامين فقط.. مرض نادر يحول فتاة عمرها 16 عاما إلى سيدة مسنة

خلال عامين فقط.. مرض نادر يحول فتاة عمرها 16 عاما إلى سيدة مسنة

أبرز المواد
عميل سري أسقطهما.. القبض على أمريكيين حاولا بيع معلومات عن سفن نووية

عميل سري أسقطهما.. القبض على أمريكيين حاولا بيع معلومات عن سفن نووية

أبرز المواد
“نوكيا” تطلق جهازها اللوحي الجديد “T20”.. تعرّف على المواصفات والسعر

“نوكيا” تطلق جهازها اللوحي الجديد “T20”.. تعرّف على المواصفات والسعر

أبرز المواد

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ جولات ميدانية لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ جولات ميدانية لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري
http://almnatiq.net/?p=1044930
المناطق - واس:

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية جولات ميدانية مُكثَّفة لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة الظواهر السلبية.

وأوضحت البلدية قِيام الفِرق الرقابية التابعة لها بتنفيذ 290 جولة في نطاقها الاشرافي، أسفر عنها إزالة 300 كجم من السلاسل وحواجز السيارات المخالفة، إضافةً إلى رفع 4 أطنان من مخلفات البناء مجهولة المصدر في عددٍ من المواقع.

كما أغلقت الفرق الرقابية ببلدية العزيزية، 5 عربات “فود ترك” تعمل بدون تراخيص نظامية وتفتقر للاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك خلال جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية.

من جانبٍ آخر نفَّذت بلدية الشوقية الفرعية جولات تفتيشية مشتركة مع الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، للقضاء على ظاهرة البيع العشوائي بالمناطق المحيطة بالسوق المركزي للخضار والفواكه بالكعكية، وأسفر عنها مصادرة 400 كجم من الخضروات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة استمرار الجولات الميدانية لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري ومتابعة جميع المنشآت والمحال المتعلقة بالصحة العامة في نطاق مكة المكرمة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفات وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

روابط ذات صلة

أمانة العاصمة المقدسة تعالج التشوهات البصرية بطريق علي بن أبي طالب

أمانة العاصمة المقدسة تعالج التشوهات البصرية بطريق علي بن أبي طالب
أمانة العاصمة المقدسة تتأهب استعداداً للتعامل مع الحالة المناخية المتوقعة

أمانة العاصمة المقدسة تتأهب استعداداً للتعامل مع الحالة المناخية المتوقعة
القويحص يفتتح مقر مختبر سلامة الغذاء بمبنى أمانة العاصمة المقدسة

القويحص يفتتح مقر مختبر سلامة الغذاء بمبنى أمانة العاصمة المقدسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*