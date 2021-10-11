هل الماء الساخن فعّال في معالجة المسامات؟.. استشارية أمراض جلدية تجيب

محررو المناطق:

كشفت الدكتورة سلمى البرقاوي، استشارية الأمراض الجلدية، إن هناك 3 أسباب وراء توسع مسامات الجلد، منها إفراز الغدد الدهنية، والتغير الفسيولوجي كالمراهقة أو خلل في الهرمونات، وكذلك التقدم بالعمر.

وأضافت سلمى البرقاوي، في تصريحات متلفزة، أن الأنسجة الضامة حول المسام تصبح أضعف مع التقدم بالعمر، مشيرة إلى أن توسع المسام قد يكون أيضًا بسبب زيادة حجم بصيلة الشعر.

وتابعت: “إزالة الشعر الوبري بكثرة، قد يجعل الشعر أكثر سمكًا، وبالتالي يجعل شكل المسام أوضح”. وحول حقيقة تسبب المياه الساخنة في تفتيح المسام والباردة في غلقها، أوضحت استشارية الأمراض الجلدية، أن هذه المعلومة صحيحة جزئيًا، مؤكدة أن المياه الساخنة تجعل شكل المسام أصغر ولكنها لا تفتح المسام بحسب ما يُشاع.

وأشارت، إلى أن المياه الساخنة تعمل على تليين الدهون في المسام فيصبح شكل المسام أصغر، وعند وضع المياه الباردة تنكمش العضلة عند فتحة المسام ولكنها لا تعمل على إغلاقها بحسب الشائع أيضًا.