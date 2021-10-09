لبنان.. نشوب حريق هائل بخزان للوقود بمنطقة “الزهراني” ( فيديو)

محررو المناطق

اندلع صباح اليوم الإثنين حريق ضخم في خزان للوقود بمنطقة الزهراني داخل إحدى المنشآت الرئيسية لتفريغ الوقود وتخزينه، جنوب البلاد وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام .

وفي وقت تشهد البلاد منذ أشهر أزمة محروقات حادة، شب حريق هائل في خزان بمنشآت الزهراني يحتوي على مادة البنزين، ولم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

وشوهدت ألسنة النيران ترتفع من الخزان المحترق، مشكّلة سحابة سوداء ضخمة في سماء المنطقة، فيما عمل عناصر من الجيش على قطع الطرق المؤدية الى المكان ومنع السكان من الاقتراب. كما قُطعت الطريق الدولية المجاورة بالاتجاهين.

من جهتها عملت فرق الإطفاء بصعوبة على محاصرة النيران وإخمادها، وكذلك على تبريد الخزانات المجاورة خشية امتداد النيران إليها.

فيما أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في وقت لاحق اليوم أن الخزان الذي اشتعلت فيه النيران تابع للجيش ويحوي كمية معينة من البنزين.