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فيديو يرصد مملكة سبأ وعرش “بلقيس” باليمن.. ومفاجأة بشأن من يملك مفاتيح هذا المكان الأثري

فيديو يرصد مملكة سبأ وعرش “بلقيس” باليمن.. ومفاجأة بشأن من يملك مفاتيح هذا المكان الأثري

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فيديو يرصد مملكة سبأ وعرش “بلقيس” باليمن.. ومفاجأة بشأن من يملك مفاتيح هذا المكان الأثري

فيديو يرصد مملكة سبأ وعرش “بلقيس” باليمن.. ومفاجأة بشأن من يملك مفاتيح هذا المكان الأثري
http://almnatiq.net/?p=1044948
محررو المناطق

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر أثار مملكة سبأ التي كانت تملكها الملكة “بلقيس”.

ويبين المقطع أن من يملك مفاتيح دخول هذا المكان الأثري هو طفل يمني صغير لم يبلغ الخمس سنوات ، فيما يظهر بالمقطع عرش الملكة بلقيس حاكمة المملكة، وصالة اجتماعات حكومتها، أيضاً معبد الشمس الذي اشتهرت فيه المملكة قديماً.

ووثّق مصور الفيديو ألواحاً كُتب عليها باللغة السبأية، واللافت أن هذه الألواح القيّمة لم تكن محفوظة في متاحف أثرية أو ما شابه، بل بقيت في مكانها، حيث تتعرض لعوامل الطبيعة والغمر في الرمال، وهو ما يهدد باندثارها.

 

ومملكة سبأ هي مملكة عربية تعود في زمانها إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد ، وكانت أقوى الاتحادات القبلية في اليمن القديم.

 

 

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