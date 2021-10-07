“التعليم” توحد نطاقات البريد الإلكتروني لمنسوبيها المستعمل بالمراسلات الرسمية

محررو المناطق:

طالبت وزارة التعليم، منسوبيها بالالتزام بتوحيد نطاقات البريد الإلكتروني، الذي يستعمل في المراسلات الرسمية لتصبح جميعها تحت نطاق (moe.gov.sa).

ويأتي ذلك تماشيا مع سياسة الأمن السيبراني بالوزارة وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما طالبت التعليم بإغلاق حسابات البريد الإلكتروني كافة التي كانت تابعة لإحدى شركات الكومبيوتر العالمية، والتي كانت تعتمد على الحوسبة والتخزين السحابي، ذلك بصورة نهائية وقبل نهاية الفصل الدراسي الأول على أن يقوموا بنقل معلوماتهم على وسائط تخزين خارجية.

يشار إلى أن وزارة التعليم ومع اتجاهها للتعليم عن بعد، منحت لطلاب والمعلمين ومنسوبي الوزارة كافه حسابات بريد إلكتروني مرتبطة بنطاق الوزارة الإلكتروني (moe.gov.sa)، إلا أن بعض إدارات التعليم كانت قد وقعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة الكومبيوتر العالمية، وحصلت بموجبها على نطاقات خاصة بها وبمنسوبيها، قبل أن توقف التعليم ذلك لكي يتم توحيد النطاقات الخاصه بالبريد الإلكتروني لكافة منسوبيها في جميع إدارات التعليم.