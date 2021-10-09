أول “رئيسة وزراء” بتاريخ العرب تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي

المناطق- وكالات:

قالت وسائل إعلام تونسية، إن الحكومة التونسية الجديدة بدأت اليوم السبت، أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج.

ونهاية أغسطس الماضي، كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وأكدت الأخيرة أنها حكومتها ستكون شاملة لكفاءات وقيادات شبابية ونسائية.

وأكدت بودن، في تصريحات سابقة، أن الحكومة التونسية التي ستشكلها ستتكون من كفاءات نسائية وشباب قادر على إحداث الفارق، في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.

وتضم الحكومة التونسية الجديدة، آمال موسى، وزيرة للثقافة، ومالك الزاهي وزيرا للشؤون الاجتماعية، وفتحي السلاوتي وزيرا للتربية وعصام اليحياوي وزير العدل، وعلي مرابط وزيرا للصحة.

كان الرئيس التونسي، قد اتخذ في 25 يوليو الماضي قرارات استثنائية بتجميد عمل البرلمان التونسي الذي تسيطر عليه حركة النهضة، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، في ظل أزمة سياسية شهدتها تونس خلال الأشهر الأخيرة.