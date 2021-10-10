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خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك مملكة إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك مملكة إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك مملكة إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
http://almnatiq.net/?p=1044973
المناطق - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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