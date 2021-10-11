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“فيسبوك” تسعى لغسل سمعة “إنستجرام” بطرح سياسات استخدام جديدة

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“فيسبوك” تسعى لغسل سمعة “إنستجرام” بطرح سياسات استخدام جديدة

“فيسبوك” تسعى لغسل سمعة “إنستجرام” بطرح سياسات استخدام جديدة
http://almnatiq.net/?p=1044990
المناطق- وكالات:

كشف تقرير نشره موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، عزم شركة فيسبوك على إصلاح سمعة موقعها “إنستجرام” المدمرة، بعد تسريبات تسترها على دراسات توضح أن تطبيقها “قاتل” للمراهقين.

 

وأوضح التقرير، أن فيسبوك قد تعلن في القريب عن سياسات استخدام جديدة، إذ أن “إنستجرام” سيشجع مؤخرًا المراهقين على “أخذ قسط من الراحة” من التطبيق، لإصلاح أي ضرر يمكن أن يقع عليهم.

 

ونقل التقرير عن نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية، نيك كليغ، قوله، إن إنستجرام يَعِد بتقديم ميزة “أخذ استراحة” لتشجيع المراهقين على التوقف ببساطة عن استخدام شبكة التواصل الاجتماعي المصور لفترة من الوقت.

 

لكن لم تعلن فيسبوك، موعد فعلي لطرح تلك الميزة للجمهور؛ ولكن نائب فيسبوك أقر بأنها ستهدف لتقليل إدمان مواقع التواصل الاجتماعي والسلوكيات غير الصحية الأخرى، بحسب موقع “إنغادجيت”.

 

وأشار “كليغ” إلى أن إنستجرام وفيسبوك سيحاولان إبعاد المراهقين عن المواد الموجودة في تطبيقاتهم، والتي “قد لا تكون مواتية لرفاهيتهم”.

 

وبحسب التقرير، لم يقدم مسؤول فيسبوك تفاصيل تلك التقنية الجديدة ولا كيفية عملها، واكتفى بالقول إن خوارزميات فيسبوك قيد الفحص حاليًا لإيجاد طريقة لتنظيم الأمر.

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