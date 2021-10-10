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ضبط ٣ ملايين إبرة أنسولين منتهية الصلاحية في جازان

ضبط ٣ ملايين إبرة أنسولين منتهية الصلاحية في جازان

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ضبط ٣ ملايين إبرة أنسولين منتهية الصلاحية في جازان

ضبط ٣ ملايين إبرة أنسولين منتهية الصلاحية في جازان
http://almnatiq.net/?p=1044993
محررو المناطق:

أعلنت أمانة منطقة جازان، ضبط أكثر من 3 ملايين إبرة أنسولين منتهية الصلاحية، بمستودع مواد طبية، بإحدى محافظات منطقة جازان، وذلك عبر الفِرَق الميدانية التابعة للجنة الإصحاح البيئي وبمشاركة جهات رقابية أخرى.

 

وكشفت مصادر، وفقا لـ”سبق”، أن فريقا ميدانيا رصد أنشطة مشبوهة بصورة سرية، داخل مستودع غير مرخص يتبع مجمعا طبيا خاصا، ليبدأ الفريق بمراقبة الموقع بشكل دقيق، والتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية لمداهمة المستودع.

 

وأضافت المصادر، أنه جرى مداهمة وضبط كميات من الأدوية مزورة التاريخ، كانت مُعَدة للبيع؛ فيما أحيل المتورطون لجهات الاختصاص لاستكمال اللازم.

 

وبحسب المصادر، جرى ضبط 92 طبلية من مواد طبية منتهية الصلاحية، تحتوي على 1290 كرتونا، وكل كرتون منها يحوي 3000 عبوة من إبرة قلم الأنسولين ذات الاستخدام لمرة واحدة، وإبرة كاملة أنسولين، بما مجموعه ثلاثة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف إبرة أنسولين، تم حصرها وحسابها على عدد التعبئة بكل كرتون.

 

وذكرت المصادر، أنه عثر أثناء المداهمة على جهازين، لاستخدامهما في إعادة دمغ تاريخ الصلاحية لفترة زمنية جديدة (5 سنوات) من تاريخ الانتهاء السابق، وعدد كبير جدًّا من الأغلفة الجديدة التي تحمل نفس شكل وحجم وبيانات المنتج منتهي الصلاحية، تم إعدادها بالتواريخ الجديدة.

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