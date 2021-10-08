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خبير أرصاد: المملكة تشهد استقرارا نسبيا بالطقس.. وانخفاض درجات الحرارة

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خبير أرصاد: المملكة تشهد استقرارا نسبيا بالطقس.. وانخفاض درجات الحرارة

خبير أرصاد: المملكة تشهد استقرارا نسبيا بالطقس.. وانخفاض درجات الحرارة
http://almnatiq.net/?p=1044999
محررو المناطق:

قال خبير الأرصاد، عقيل العقيل، إن التوقعات تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، مشيرا إلى أن أجواء المملكة تشهد استقرار نسبي في الأحوال الجوية، ما عدا ارتفاع في نسب الرطوبة الجوية، خاصة على السواحل الشرقية والغربية.

 

وأضاف العقيل، في تصريحات متلفزة، أن نسب الرطوبة على السواحل الشرقية في ساعات الصباح الباكر قد تصل 100%، وبالتالي يتكون الضباب مع وجود الرياح في ساعات الصباح الباكر على الساحل الشرقي من المملكة، وانخفاض في الرؤية الأفقية.

 

وتابع: كذلك تكون نسب الرطوبة مرتفعة على الساحل الغربي من المملكة، ومع ارتفاع نسب الرطوبة يكون الأحساس أعلى بدرجات الحرارة من المسجلة فعليا خاصة في درجات الحرارة الصغرى، وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، فالفرصة مستمرة لهطول تشكيلات من السحب البركانية الرعدية.

 

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