عملية ناجحة لاستئصال ورم من جمجمة طفل في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

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تمكن الفريق الطبي في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إجراء تدخل جراحي ناجح لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر كان يعاني من انتفاخ وتورم في الجهة اليسرى من الرأس بسبب وجود نزيف فوق غشاء المخ الخارجي حيث تم من خلال التدخل الجراحي فتح جلد الرأس ومن ثم جزء من عظم الجمجمة واستئصال الورم وقد تكلّلت العملية بالنجاح ولله الحمد ، وبعدها تم تحويل الطفل للعناية المركزة إلى أن تحسنت حالته وغادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة .​