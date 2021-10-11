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عملية ناجحة لاستئصال ورم من جمجمة طفل في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

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عملية ناجحة لاستئصال ورم من جمجمة طفل في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

عملية ناجحة لاستئصال ورم من جمجمة طفل في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=1045004
محررو المناطق

تمكن الفريق الطبي في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إجراء تدخل جراحي ناجح لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر كان يعاني من انتفاخ وتورم في الجهة اليسرى من الرأس بسبب وجود نزيف فوق غشاء المخ الخارجي حيث تم من خلال التدخل الجراحي فتح جلد الرأس ومن ثم جزء من عظم الجمجمة واستئصال الورم وقد تكلّلت العملية بالنجاح ولله الحمد ، وبعدها تم تحويل الطفل للعناية المركزة إلى أن تحسنت حالته وغادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة .​

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