المبعوث الأممي إلى اليمن يدين الهجوم على موكب محافظ عدن ووزير الزراعة

المناطق- وكالات:

أدان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الهجوم على موكب محافظ عدن ووزير الزراعة، وأدى إلى سقوط 6 قتلى و10 جرحى.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، انفجرت سيارة مفخخة وسط مدينة عدن جنوب اليمن، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى و10 جرحى. وذكرت تقارير إعلامية، أن محافظ عدن، أحمد لملس، نجا من التفجير إثر استهداف موكبه خلال مروره في مديرية التواهي.

وكان مصدر أمني يمني، قد كشف أن “سيارة ملغومة كانت تقف في الخط العام بشارع المعلا انفجرت أثناء مرور موكب مسؤولين بينهم محافظ عدن ووزير الزراعة والأسماك سالم السقطري”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.