دب “جريء” يقتحم منزلا في كندا

محررو المناطق:

اقتحم دب ضخم يزيد وزنه عن 270 كيلوغراما، منزل عائلة في فورت ماكموري شمالي مقاطعة ألبرتا الكندية.

وبحسب شبكة سي إن إن، سمعت العائلة صوتا غريبا قادما من غرفة النوم، إلا أن المفاجأة كانت لدى معرفتهم مصدر ذلك الصوت، حيث عثروا على دب يتحرك في المكان.

ونقلت الشبكة البريطانية، عن ربّ الأسرة شون ريدي، قوله: “ظننت الصوت صادرا عن أبنائي الصغار، ولكني تفاجأت بدب في غرفة النوم يتحرك قرب المكتب، ويسقط وعاء زجاجيا”.

وأضاف ريدي، أنه خطر على باله أن يغلق باب الغرفة على الدب وذلك لدفعه للخروج من النافذة، لكن الدب لم يبدي أي مقاومة أو يتحرك بطريقة عدائية، حيث يكون هذا الحيوان- وفقا له- كسولا ومتعبا في مثل هذا الوقت من العام.