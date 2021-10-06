أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة الشعر العربي في دورتها الثالثة

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أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي ،أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة.

ورفع سموه في كلمة بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الرعاية الكريمة التي تحظى به الجائزة، معرباً عن شكره لسمو وزير الثقافة على دعم الجائزة ومختلف المناشط الثقافية في المملكة.

وسيجري تكريم الفائزين خلال حفل الجائزة بالطائف وهم : الشاعر عارف حمود الساعدي من جمهورية العراق عن فرع التجربة الشعرية وقيمتها 500 ألف ريال، والشاعرة جيهان جمعة بركات من جمهورية مصر العربية التي فازت بجائزة الشعر المسرحي عن مسرحيتها (ليلى الأخيلية) وقيمتها 200 ألف ريال، والشاعر إبراهيم أحمد حلوش من المملكة العربية السعودية عن أوبريت (نبض الأرض) في مجال القصيدة المغناة وقيمتها 200 ألف ريال، وجامعة أم القرى عن (موسوعة الشعر العربي في المملكة العربية السعودية) وقيمتها 100 ألف ريال في مجال أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي .

من جانبه عبَّر أمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري, عن بالغ شكره وتقديره لسمو الأمير خالد الفيصل على اهتمامه ورعايته للجائزة ما أكسبها قيمة ثقافية على المستوى المحلي والعربي، مؤكداً حرص الأكاديمية على التطوير الدائم لبرامج الأكاديمية وأنشطتها؛ لتحقق الآمال والتطلعات.