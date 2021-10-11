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“الشورى” يطالب “التعليم” بتوظيف خريجات رياض الأطفال ضمن برنامج القدرات البشرية

“الشورى” يطالب “التعليم” بتوظيف خريجات رياض الأطفال ضمن برنامج القدرات البشرية

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“الشورى” يطالب “التعليم” بتوظيف خريجات رياض الأطفال ضمن برنامج القدرات البشرية

“الشورى” يطالب “التعليم” بتوظيف خريجات رياض الأطفال ضمن برنامج القدرات البشرية
http://almnatiq.net/?p=1045021
محررو المناطق

طالب مجلس الشورى في جلسته التي عقد اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي، وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على توظيف خريجات رياض الأطفال، بما يتواكب مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

 

وأوضح المجلس أنه على وزارة التعليم حّث الجامعات على بذل المزيد من الجهد في تهيئة البيئات الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس أ. سعد العتيبي أخذت اللجنة بمضمونها.

 

وأشار إلى أنه على وزارة التعليم العمل على إكساب الناشئة المفاهيم الأساسية للتربية الإعلامية ، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس د. تركي العواد أخذت اللجنة بمضمونها.

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