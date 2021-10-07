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يدور حول 3 شموس.. اكتشاف كوكب فريد يبعد عن الأرض 1300 سنة ضوئية

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يدور حول 3 شموس.. اكتشاف كوكب فريد يبعد عن الأرض 1300 سنة ضوئية

يدور حول 3 شموس.. اكتشاف كوكب فريد يبعد عن الأرض 1300 سنة ضوئية
http://almnatiq.net/?p=1045024
محررو المناطق:

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة نيفادا الأميركية، فجوة كبيرة في الحلقات ترابية الشكل، فيما يتعلق بمنظومة GW Orionis، التي تبعد عن الأرض مسافة 1300 سنة ضوئية فقط.

 

وكان العلماء قد توصلوا لاكتشاف مثير يتعلق بمنظومة GW Orionis، إذ كانوا يعتقدون في السابق أن GW Orionis لا تختلف كثيرا عن نظامنا الشمسي، علما أن هذه المنظومة عبارة عن ثلاثة نجوم محاطة جزئيا بحلقات من مخلفات الفضاء.

 

وبحسب موقع “CNET” المتخصص بالأخبار العلمية، أوضح عالم الفلك جيريمي سمولوود، خلال بحث نشرت نتائجه في مجلة الجمعية الفلكية الملكية، أن هناك احتمال لوجود كوكب أو كواكب ضخمة في المنطقة التي تفصل بين أقراص منظومة GW Orionis.

 

وأضاف سمولوود: “من المحتمل أن يكون هذا الكوكب أو الكواكب غازيا مثل المشتري، إلا أن ما يميزه وجود 3 شموس يدور حولها”، بحسب موقع “CNET”.

 

وكان علماء فلك قد اكتشفوا سابقا كواكب في أنظمة النجوم الثلاثية، مثل LTT 1445Ab التي تحتوي على ثلاثة شموس في سمائها، ولكنها تدور حول أحد النجوم فقط.

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