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دراسة حديثة تحسم الجدل بشأن مدى فاعلية اللقاحات مع متحور”دلتا”

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دراسة حديثة تحسم الجدل بشأن مدى فاعلية اللقاحات مع متحور”دلتا”

دراسة حديثة تحسم الجدل بشأن مدى فاعلية اللقاحات مع متحور”دلتا”
http://almnatiq.net/?p=1045036
محررو المناطق

حسمت دراسة فرنسية الجدل حول مدى فاعلية اللقاحات مع متحورات فيروس كورونا، حيث أظهرت الدراسة التي نشرت اليوم الاثنين، أن التطعيم ضد كوفيد-19 يقلل من خطر الاستشفاء والوفاة بسبب فيروس كورونا بنسبة 90 % لدى الذين يزيد عمرهم عن الخمسين عاما، كما أنه يبدو فعالا أيضا ضد المتحور دلتا.

 

ونقلت “فرانس برس” عن مدير مجموعة “إيب فار” وعالم الأوبئة محمود زريق، قوله: “هذا يعني أن الأشخاص الملقحين هم تسع مرات أقل عرضة لدخول المستشفى أو للموت من مضاعفات كوفيد-19 مقارنة بغير الملقحين”.

 

وتوصل الباحثون في مجموعة “إبي فار” إلى هذا الاستنتاج من خلال مقارنة بيانات 11 مليون فرد ملقحين تتجاوز أعمارهم الخمسين عاما مع بيانات 11 مليون شخص من الشريحة العمرية ذاتها ولكنهم غير ملقحين، على فترة امتدت من أول يوم بدأ فيه التلقيح في فرنسا، أي 27 ديسمبر 2020 حتى 20 يوليو المنصرم.

 

ولاحظ الباحثون “انخفاضا في نسبة خطر دخول المستشفى بما يزيد عن الـ90 في المئة اعتبارا من اليوم الرابع عشر عقب تلقي الشخص جرعته الثانية من لقاح فايزر- بيونتيك أو موديرنا أو أسترازينيكا.

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