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وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز

وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز
http://almnatiq.net/?p=1045044
محررو المناطق:

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين ، وذلك على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز المنعقد في صربيا.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

 

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد وصل في وقت سابق، إلى مقر انعقاد مؤتمر حركة عدم الانحياز، المنعقد في جمهورية صربيا وذلك بمشاركة عدد من الدول الشقيقة.

 

من ناحية أخرى، ترأس وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، وفد العراق المشارك فى اجتماع دول حركة عدم الانحياز المنعقد فى العاصمة الصربية بلجراد. ونقلت قناة “السومرية نيوز”، عن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف قوله، إن “وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس وفد العراق المشارك في اجتماع دول حركة عدم الانحياز التي ستعقد احتفالاً بالذكرى الـ60 للمؤتمر الأول لتأسيس الحركة”.

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