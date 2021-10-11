سحبته أرضًا أثناء اعتقاله.. شرطة أوهايو تعتدي على رجل أسود مصاب بشلل نصفي (فيديو)

محررو المناطق:

أعادت واقعة عنف جديدة للشرطة الأمريكية تجاه رجل من ذوي البشرة السمراء، إلى الأذهات قضية “جورج فلويد” الذي قتل على يد رجل شرطة بعدما ضغط على عنق فلويد بركبته لما يقارب 9 دقائق لمنعه من الحركة.

الواقعة الجديدة كان بطلها رجل من ذوي البشرة السمراء مصاب بشلل نصفي، بعد أن جرى جره من سيارته أثناء توقف حركة المرور في مدينة أوهايو الشهر الماضي.

الواقعة دفعت مكتب المعايير المهنية بإدارة شرطة دايتون، إلى التحقيق في الأمر ، بعد أن أظهر فيديو هزّ الشارع الأميركي، تم الكشف عنه حديثاً، قيام الشرطة بشد Clifford Owensby من شعره وسحبه من سيارته أثناء اعتقاله في 30 سبتمبر.

وبحسب المقطع، كما يمكن سماع أوينزبي وهو يخبر ضابط الشرطة: “لا يمكنني الخروج من السيارة، سيدي. أنا مشلول”، مؤكداً له أنه تلقى مساعدة في ركوب السيارة.

وذكر موقع Axios، رفض الشاب البالغ من العمر 39 عاماً عرض أحد الضباط لمساعدته على الخروج من السيارة، وطلب حضور مشرف. غير أن الضابط قال له إنه “يمكنه التعاون والخروج من هذه السيارة” وإلا فإن الشرطة “ستخرجه”.

وأثناء سحبه من السيارة، صرخ Owensby: “أنا مشلول، يا أخي، يمكنك أن تؤذيني!”. ثم قامت الشرطة بتكبيل يديه.

بدورها ردت الشرطة على الواقعة، مشيرة إلى أوقفت Owensby بعد أن شاهدت سيارته تغادر منزل تاجر مخدرات مشتبه به وأرادت إجراء اختبار “شم في الهواء الطلق”، زاعمة في الوقت ذاته أنه جرى العثور معه على حقيبة تحتوي على 22 ألفا و450 دولارا نقدا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن Owensby قدم شكوى لمجموعة الحقوق المدنية، التي كانت تعمل “يدا بيد” مع مستشاره القانوني، وفق ما أكد ديريك فوروارد، رئيس وحدة دايتون NAACP.