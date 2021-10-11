السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي إلى 10 أشخاص

محررو المناطق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة بالمطاعم والمقاهي لـ10 أشخاص مع ضرورة التأكد من تطبيق الاحترازيات اللازمة.

ولفتت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن السماح بدخول المطاعم والمقاهي سيكون لمن تلقى جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.