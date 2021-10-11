إجراء 45 عملية في وحدة جراحة وقسطرة القلب بمستشفى حفر الباطن خلال سبتمبر

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أوضحت صحة حفر الباطن أن وحدة جراحة وقسطرة القلب بمستشفى حفر الباطن المركزي أجرت 45 عملية قسطرة قلبية خلال شهر سبتمبر لعام 2021م حيث تكللت جميع الحالات بالشفاء ولله الحمد , مؤكدة استمرار العمل بوحدة جراحة وقسطرة القلب للمواعيد المجدولة واستقبال الحالات الطارئة.

وتعد وحدة جراحة وقسطرة القلب في مستشفى حفر الباطن المركزي من الأقسام النوعية في المحافظة وذلك لإجراء القسطرة التشخيصية والعلاجية لأمراض شرايين القلب ضمن مختلف الإجراءات التداخلية والتي تم تجهيزها بأحدث الاجهزة المتطورة.