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متى يكون نقص الملح في الجسم أمرًا خطيرًا على صحة الإنسان؟

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متى يكون نقص الملح في الجسم أمرًا خطيرًا على صحة الإنسان؟

متى يكون نقص الملح في الجسم أمرًا خطيرًا على صحة الإنسان؟
http://almnatiq.net/?p=1045076

أوضحت طبيبة أمراض الجهاز الهضمي، ناتاليا ستوكوفا، كيف يمكن أن يكون نقص الملح في الجسم خطيرًا وكيفية التعرف عليه.

 

ووفقًا لـ”سبوتنيك”، فإن عدم كفاية كمية الملح في القائمة اليومية يمكن أن يسبب ليس فقط ضعفًا في الجسم، ولكن أيضًا مشاكل في عمل القلب.

 

وأوضحت أن المواد التي تدخل الجسم مع الملح تنظم عمليات التمثيل الغذائي على المستوى الخلوي، وهي أيضًا عنصر مهم للحفاظ على توازن الإلكتروليت.

 

وقالت الطبيبة لقناة “فيتشرنايا موسكفا”: “علامات نقص الملح في الجسم يمكن أن تكون صداع، دوخة، ضعف، غثيان، قصور في القلب، ديناميكا الدم غير المستقرة”.

 

ومع ذلك، شددت على ضرورة توخي الحذر عند تضمين الملح في النظام الغذائي. وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بالتناول اليومي من ملح الطعام للشخص البالغ 5 جرامات.

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