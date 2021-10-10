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محافظ الأحساء يؤكد تكاملية جهود القطاعات الحكومية في معالجة التشوه البصري

محافظ الأحساء يؤكد تكاملية جهود القطاعات الحكومية في معالجة التشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=1045081
المناطق- الأحساء

أكد الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود – محافظ الأحساء – على أهمية التكاملية ورفع مستوى التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة بمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ، والإسهام في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري وتحقيق كفاءة بنية تحتية عالية ورفع نسبة رضا المستفيدين وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري وأنسنة المدن.جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم الأثنين بالقطاعات الحكومية المعنية بتفعيل جهود تحسين المشهد الحضري وإزالة عناصر التشوه البصري ، وشدد سموه على ضرورة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والصيانة وفق أعلى المعايير الفنية ، بالتزامن مع تكثيف برامج التوعية بأهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح وتطبيق الإجراءات المتبعة بحق المخالفين

 

معالجة التشوه البصري في 90 يوم

وقدم أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا عرضاً لما تم إنجازه خلال ٩٠ يوماً من قبل الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة مشيراً الى انه تم ( معالجة وضع ١١٨٩٠ حاويات نظافة، معالجة ٤٧٢٢٤ متراً مربعاً من أرصفة الطرقات، تحسين وضع 8031 من الحواجز الخرسانية، معالجة 68190متراً مربعاً من حفر الشوارع، إزالة 5208متر مربع من الكتابات المشوهة، رفع 1198مركبة تالفة ومهملة، رفع ٢٩٦٥٧٣ مترمكعب من المخلفات الإنشائية.

إضافة إلى صيانة ١٥٦٠٠ عمود إنارة، إعادة طلاء ٢٣٧٧٩٩ متراً طولياً من الأرصفة)، كماتطرق الملا إلى دور الأمانة في تعزيز التطوع البلدي و المشاركة المجتمعية مبيناً انه تم طرح ٣٠٠ فرصة تطوعية للمساهمة في رصد التشوهات البصرية ومعالجة الكتابات المشوهة على الحوائط ، منوهاً الى مبادرة “العيون بلا مُخلّفات” بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والتي أثمرت عن رفع ٣٣ الف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم عبر ٨٠٠ ساعة تطوعي.

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