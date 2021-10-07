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بتكلفة 95 مليون ريال.. “جدة” تنجز 80% من مشروع تصريف الأمطار لحي التيسير

بتكلفة 95 مليون ريال.. “جدة” تنجز 80% من مشروع تصريف الأمطار لحي التيسير
http://almnatiq.net/?p=1045083
المناطق- جدة:

أعلنت أمانة محافظة جدة إنجاز 80% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بمنطقة التيسير في المنطقة الواقعة بين شارع فلسطين شمالا وطريق الملك عبدالله الفرعي جنوبا، وبتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بأكثر من 95.253 مليون ريال، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني أن المشروع عبارة عن حلول لتصريف الأمطار لمنطقة التيسير بين طريق الحرمين والمنطقة الجبلية شرق جدة وبين طريق فلسطين شمالا وطريق الملك عبد الله جنوبا، ويجري تنفيذه بأكثر من 200 يدا عاملة متضمنا إنشاء وتنفيذ أنابيب خرسانية وعبّارات صندوقية لتصريف مياه الأمطار ومناهل ومصائد تصريف وربطها بحوض سد أم الخير.

وبين الزهراني أن المشروع يشمل تنفيذ حلول لتخفيض منسوب المياه السطحية لبعض الطرق المتضررة وربطها بشبكة تصريف الأمطار، حيث جرى تركيب أنابيب بطول 9 كيلو مترات مدمجة مع شبكات تصريف الأمطار، مشيرا إلى أن الأعمال تضمنت تركيب أكثر من 100 مصيدة مرتبطة بأنابيب خرسانية يبلغ طولها 3700 مترا، بالإضافة لـ 48 منهلا وعبّارة صندوقية امتدت لأكثر من 2000 مترا وبعرض 3500 ملم، لافتا إلى أن الأعمال تضمنت إعادة تأهيل طبقات الأسفلت للمساهمة في توجيه المياه إلى المصائد بجانب تحسين المشهد الحضري للطرق الواقعة في نطاق المشروع.

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