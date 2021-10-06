في أعلى مستوى لها منذ 2014.. أسعار النفط تسجل 83.2 دولاراً للبرميل

محررو المناطق

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، في الوقت الذي يحاول فيه اقتصاد الدول التعافي من جائحة كورونا.

وزاد سعر خام برنت بنسبة 1 بالمائة إلى 83.20 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنحو 4 بالمائة الأسبوع الماضي.

وصعد الخام الأمريكي لأعلى مستوياته حيث زاد بنسبه 1 بالمائة، وأيضا كان قد ارتفع إلى 4.6 بالمائة الأسبوع الماضي.

حيث تزداد الأسعار عند خروج السكان الذين تلقوا اللقاح، وهذا يدعم النشاط الاقتصادي، إذ مع تعافي الاقتصاد أصبح النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة، وهذا الذي دفع أسواق الرخام للارتفاع.

حيث قالت كبيرة اقتصادي السلع الأساسية كارولين باين لدى كابيتال إيكونوميكس: “نعتقد أن أسعار النفط الخام ستجد صعوبة في تحقيق زيادة أعلى من ذلك بكثير في ربع السنة الحالي، وما زلنا نتوقع أن تنخفض تدريجيا العام المقبل