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سعر المقعد 187 ألف ريال.. شركة أمريكية تطلق أول رحلة إلى حافة الفضاء عبر المنطاد

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سعر المقعد 187 ألف ريال.. شركة أمريكية تطلق أول رحلة إلى حافة الفضاء عبر المنطاد

سعر المقعد 187 ألف ريال.. شركة أمريكية تطلق أول رحلة إلى حافة الفضاء عبر المنطاد
http://almnatiq.net/?p=1045092
محررو المناطق

نشرت شبكة “CNN” تقريراً عن اعتزام شركة ” وورد فيو” لنقل الأشخاص إلى حافة الفضاء من خلال السفر بهم إلى نحو 100 ألف قدم.

 

وأوضح التقرير أن الشركة المتخصصة فى الرحلات تعتزم نقل الأشخاص عبر المناطيد إلى طبقة “الستراتوسفير”، وستحتوى الرحلة على كافة المزايا المطلوبة من طعام ومشروبات وخدمة واي فاي، ودورات مياه ، ومقاعد قابلة للاسترخاء.

 

وتصل عدد ساعات الرحلة إلى 12 ساعة بتكلفة تقدر بـ50 ألف دولار لكل مقعد أي ما تعادل 187 ألف ريالا، ويمكن للراغبين فى هذه الرحلات الحجز من خلال دفع 500 دولار، وسيتم إطلاق أول رحلاتها عام 2024.

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