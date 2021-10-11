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مساحة 12 ألف متر.. “جدة” تحبط تعديات على أراضي حكومية بنطاق المليساء

مساحة 12 ألف متر.. “جدة” تحبط تعديات على أراضي حكومية بنطاق المليساء
http://almnatiq.net/?p=1045099
المناطق- جدة:

قامت بلدية المليساء الفرعية، بإحباط تعديات على أراضي حكومية بحي الهدى وازالة احداثيات عبارة عن احواش مخالفة بمساحة إجمالية بلغت (12000) م٢ تقريبا، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في مكافحة العشوائيات والحد من المخالفات البلدية بكافة أشكالها.

 

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية فيصل المالكي، أن أعمال الإزالة شملت إزالة “أحواش” بحي “القوزين” مقامة بطرق مخالفة، مبيناً أن البلدية قامت بتكثيف الجولات التي تعمل على مراقبة كافة المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

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