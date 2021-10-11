أمانة الشرقية تنظم مبادرة “تطوير الرقابة الصحية ” لـ (204) مراقب ومراقبة

المناطق - واس:

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية تنظيم مبادرة ” تطوير الرقابة الصحية ” بالشراكة بين مركز الأركان المتخصصة للتدريب والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي من شأنها تنفيذ عدد من البرامج المتخصصة في تطوير الرقابة الصحية على مستوى قطاع العمل البلدي.

حيث تتضمّن البرامج التدريبية (5) برامج، وهي ” سلوكيات وأخلاقيات العمل للمراقب الصحي “، و”مقدمة في نظام إدارة سلامة الغذاء الآيزو 22000″، و “سلوكيات وأساسيات سلامة الغذاء”، و “التواصل الفعال للمختصين بالرقابة الصحية”، و “مفاهيم ومبادئ الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والصحة العامة”.

كما سيتم ترشيح وتدريب عدد (204) مراقب ومراقب من منسوبي الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة، وسيتم تنفيذ البرامج التدريبية عبر الاتصال المرئي خلال الفترة المسائية لمدة (12) يوم لكل أمانة حسب جدول زمني محدد.