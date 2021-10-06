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هل تجب الزكاة في أموال الأيتام القُصر وفاقدي الأهلية؟.. عضو “كبار العلماء” يجيب

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هل تجب الزكاة في أموال الأيتام القُصر وفاقدي الأهلية؟.. عضو “كبار العلماء” يجيب

هل تجب الزكاة في أموال الأيتام القُصر وفاقدي الأهلية؟.. عضو “كبار العلماء” يجيب
http://almnatiq.net/?p=1045110
محررو المناطق:

رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، على سؤال أحد الأشخاص، حول: هل تجب الزكاة في أموال الأيتام القُصر وفاقدي الأهلية؟

وقال المنيع، في تصريحات متلفزة: “نعم.. الجواب نعم تجب الزكاة في أموالهم، ويجب على أولياهم العناية بإخراج الزكاة، وذلك العناية باستعمال هذه الأموال لألا تأكلها هذه الصدقة.

وتابع: “إذن ينبغى نفس المسئولية على الأولياء أنفسم، فالابد من إخراجهم للزكاة ولابد من تنمية هذه الأموال التي بأيدهم لهولاء القصر”.

 

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