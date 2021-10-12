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أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة “الغذاء والدواء”

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أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة “الغذاء والدواء”

أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة “الغذاء والدواء”
http://almnatiq.net/?p=1045115
المناطق- القصيم:

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة، معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

واستمع فيصل، إلى شرح موجز من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عن جهود وأعمال الهيئة وأنشطتها وبرامجها في المنطقة، لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتوفرها، ودور الهيئة في مواجهة جائحة كورونا.

وأكد الأمير، على أهمية على دور الهيئة في تعزيز الجانب الوقائي والتوعوي لدى المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بسلامة الغذاء والدواء، متمنيا التوفيق لمنسوبي الهيئة في تحقيق التطلعات المأمولة بإذن الله وفقا لرؤية المملكة 2030.

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