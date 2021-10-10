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الأمير سعود بن جلوي يرعى حفل تتويج الفائزين بجائزة جدة للإبداع في نسختها الرابعة

الأمير سعود بن جلوي يرعى حفل تتويج الفائزين بجائزة جدة للإبداع في نسختها الرابعة

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الأمير سعود بن جلوي يرعى حفل تتويج الفائزين بجائزة جدة للإبداع في نسختها الرابعة

الأمير سعود بن جلوي يرعى حفل تتويج الفائزين بجائزة جدة للإبداع في نسختها الرابعة
http://almnatiq.net/?p=1045118

رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظة جدة المكلف اليوم، حفل إعلان وتتويج الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع في نسختها الرابعة ضمن ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة”، وذلك بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز.

وبدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم, بعدها ألقى معالي رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة الدكتور أسامة بن صادق طيب كلمة أبرز خلالها مسيرة النجاح والدعم اللامحدود لهذه الجائزة التي تصب في مصلحة جدة.

وأكد أن كافة مبادرات الجائزة المقدمة من مختلف الجهات والقطاعات ترتقي لمكانة الجائزة كحراك ثقافي وإبداعي بالمحافظة بمجالاتها الستة وتحفيز المبدعين واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي في المجالات المختلفة.

عقب ذلك اعتمد الأمير سعود بن عبد الله النتائج النهائية والفائزين للنسخة الرابعة من الجائزة, ثم شاهد سموه والحضور فيلماً تعريفياً عن جائزة جدة للإبداع، بعدها جرى استعراض المراكز الثلاثة الأول من الفائزين بمجالات الجائزة الخمسة، ثم تقديم عروضٍ مرئية تعريفية بالمبادرات المقدمة لنبل الجائزة في مجالاتها المختلفة.

وتوج سموه المبادرات المرشحة للفوز بجائز جدة للإبداع في مجال الإبداع في العالم الرقمي، حيث حصدت المركز الأول الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بمبادرة “تدريبات المحاكاة لمقررات الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والمركز الثاني ريان محمد الجهني بمبادرة “قناة يوتيوب مراجعات ريان”، والمركز الثالث جامعة جدة بمبادرة “بنك اللغة العربية”.

ونال الجائزة في مجال الإبداع الحكومي الهيئة العامة للغذاء والدواء القطاع الغربي التي حلت في المركز الأول بـ “مبادرات الهيئة العامة للغذاء والدواء لتخفيف الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا”، والمركز الثاني من نصيب جمرك ميناء جدة الإسلامي بمبادرة “الفسح الجمركي في أقل من 24 ساعة”، والمركز الثالث وزارة الحج والعمرة بمبادرة “التحول الرقمي في المنفذ”.

وحصد المركز الأول في مجال الإبداع الأمني إدارة مرور محافظة جدة بمبادرة “طريق آمن”، والمركز الثاني مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة بمبادرة “ثقة”، والمركز الثالث القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بمبادرة “تعافينا”، فيما حل في المركز الأول في مجال الإبداع المجتمعي شركة البيك للأنظمة الغذائية بمبادرة “مشروع ملاعب الفلاح أسفل كوبري الخير بجنوب جدة”، والمركز الثاني جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة بمبادرة “منصة أرزاق الإلكترونية”، والمركز الثالث أطلال محمد أبو سند بمبادرة “ناجية”.

في حين جرى تتويج المبادرات في مجال الإبداع جودة الحياة حيث حصد المركز الأول الدكتور عبدالرحيم محمد قاري بمبادرة “عملية نادرة في المملكة لإعادة تكوين مهبلي”، والمركز الثاني نشأت أحمد علاف بمبادرة “النقل الآمن والمريح لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .. ميسرة”، والمركز الثالث إيمان محمد حكيم بمبادرة “أسعِد”.
إثر ذلك التقطت الصور التذكارية لصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظة جدة المكلف مع فريق العمل في جائزة جدة للإبداع، والرعاة والمشاركين وأصحاب المبادرات الفائزة .

 

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