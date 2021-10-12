الأمير فيصل بن مشعل يطلع على تقرير مسابقة صقاقير القصيم

المناطق- القصيم:

اطلع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم على التقرير المصور لمسابقة ” صقاقير القصيم”، التي أقيمت في محافظة الأسياح واختتمت فعالياتها مؤخرا .

واستمع الأمير خلال استقباله اللجنة المنظمة لمسابقة صقاقير القصيم، التي أشرف عليها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وما شهدته من إقبال ملحوظ من هواة الصقور ومحبي الأصالة والتراث من مختلف شرائح المجتمع.

وأشاد أمير القصيم خلال الاستقبال بجهود اللجنة المنظمة للمسابقة ، مؤكدا سموه بأن مثل هذه المناشط والفعاليات تسهم في استقطاب العديد من المشاركين من هواة الصقور وتحافظ على الموروث الثقافي والشعبي الأصيل.

حضر الاستقبال وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والمشرف على الشؤون التنموية بإمارة القصيم علي الدبيخي ومدير عام الشؤون المحلية بإمارة القصيم خالد الناصر وامين مجلس شباب القصيم دهش الدهش.