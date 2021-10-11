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أمير القصيم يترأس اجتماعا لدراسة سبل تفعيل آلية استقطاب الاستثمار بالمنطقة

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المناطق

أمير القصيم يترأس اجتماعا لدراسة سبل تفعيل آلية استقطاب الاستثمار بالمنطقة

أمير القصيم يترأس اجتماعا لدراسة سبل تفعيل آلية استقطاب الاستثمار بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1045126
المناطق- القصيم:

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقطاب الاستثمار بالمنطقة، وتسهيل إجراءات المستثمرين وتمكينهم من الفرص الاقتصادية المتاحة، مشيرا بأن المنطقة تتمتع بميز اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال المتنوعة في مجالات الاستثمار والتصنيع والأعمال الخدمية والتجارية الأخرى.

وبين أمير القصيم، بأن خلق فرصا اقتصادية سيكون لها بعدا إيجايباً لتوفير الوظائف ومجالات عملية لأبناء المنطقة. جاء ذلك بعد أن ترأس أمير القصيم، اليوم في قاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة، اجتماعا لدراسة سبل تفعيل آلية استقطاب الاستثمار بالمنطقة وتسهيل إجراءات المستثمرين بحضور وكيل إكارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وأعضاء لجنة الاستثمار بالمنطقة.

بحث الاجتماع آليات استقطاب الاستثمار وأهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لتطبيق وتنفيذ خطط توفير الفرص الاستثمارية للفئة المستهدفة في المنطقة، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالفرص الاستثمارية بالمنطقة.

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