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الصحة العالمية توصي بجرعة ثالثة لمن تجاوزوا الـ 60 عامًا وتلقوا سينوفارم وسينوفاك

الصحة العالمية توصي بجرعة ثالثة لمن تجاوزوا الـ 60 عامًا وتلقوا سينوفارم وسينوفاك

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الصحة العالمية توصي بجرعة ثالثة لمن تجاوزوا الـ 60 عامًا وتلقوا سينوفارم وسينوفاك

الصحة العالمية توصي بجرعة ثالثة لمن تجاوزوا الـ 60 عامًا وتلقوا سينوفارم وسينوفاك
http://almnatiq.net/?p=1045146

نصح خبراء الصحة العالمية بتلقي جرعة ثالثة لمن هم فوق 60 ممن تلقوا لقاحي سينوفارم وسينوفاك.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعتمدت لقاح سينوفاك – كورونافاك المضاد لكوفيد-19 لغرض استعماله في حالات الطوارئ، مانحةً بذلك البلدان والمموّلين والوكالات المشترية والمجتمعات المحلية ضمانات بأنه يفي بالمعايير الدولية المتعلقة بالمأمونية والفعالية والتصنيع. وتنتج اللقاح شركة سينوفاك للمستحضرات الصيدلانية التي تتخذ من بيجين مقراً لها.

 

ويعد بروتوكول المنظمة للإذن بالاستعمال في حالات الطوارئ شرطا أساسيا لإمداد مرفق كوفاكس باللقاحات واقتناء اللقاحات على الصعيد الدولي. كما أنه يتيح للبلدان تسريع موافقاتها التنظيمية على استيراد لقاحات كوفيد-19 وإعطائها للسكان.

 

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