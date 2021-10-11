الإطاحة بـ 32 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة (فيديو)

محررو المناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خلال الأيام الماضية (32) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وبحسب مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على “تويتر” اليوم الإثنين، ضبطت قوات الأمن 19 مخالفا لرعيهم 868 رأسا من الإبل والأغنام في مواقع متنوعة.

كما تم ضبط 6 مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة، ومخالفا بحوزته 40 م 3 من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية بمدينة أبها.

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام مخالفا بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة في منطقة جازان، و3 مخالفين بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع.

وألقت القوات الخاصة للأمن والحماية القبض على مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة، دون ترخيض في منطقة تبوك.