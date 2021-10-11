أول تعليق من وزير الرياضة على إطلاق الاستراتيجة الوطنية للاستثمار

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أشاد وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وقال وزير الرياضة خلال تغيردة له على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “نفخرُ بإعلان سمو سيدي ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وأضاف وزير الرياضة: “نجاحات جديدة تسطرُ بهمة قيادة رشيدة وشعب طموح”.

وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ اليوم، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي أجملَها سمو ولي العهد، عند إطلاق الرؤية، بقوله:” إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا “، وأضاف ـ حفظه الله ـ أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ.