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فوز مرشحة المملكة في عضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان

فوز مرشحة المملكة في عضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان
http://almnatiq.net/?p=1045169
المناطق - واس:

أعلن مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين المنعقدة بجنيف، فوز مرشحة المملكة الدكتورة نورة بنت مزيد العمرو، بعضوية اللجنة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان، بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.

ويأتي فوز الدكتورة العمرو امتداداً للإنجازات التي تحققها دبلوماسية المملكة بدعم من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، وثمرة للجهود التي تبذلها بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وتعد اللجنة الاستشارية بمثابة مركز فكر يقدم المشورة لمجلس حقوق الإنسان، وتعمل على الدراسات والبحوث بقضايا تتعلق بولاية المجلس، وتقديم المقترحات في مجال رعاية وتعزيز حقوق الإنسان كافة.

 

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