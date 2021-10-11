تهدف لتطوير البنية التحتية.. وزارة الاقتصاد توضح فوائد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

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عددت وزارة الاقتصاد والتخطيط فوائد إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط على صفحتها الرسمية بموقع “توتير” أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تؤكد عزم المملكة على خلق المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين لتمكين القطاع الخاص”.

وبينت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الاستراتيجة الوطنية للاستثمار تهدف أيضا إلى تنمية وتنويع الاقتصاد، وتحسين إنتاجيته ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية لنصنع الازدهار ونحقق طموح رؤية السعودية 2030.

وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ اليوم، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي أجملَها سمو ولي العهد، عند إطلاق الرؤية، بقوله:” إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا “.

وأضاف ـ حفظه الله ـ أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ.