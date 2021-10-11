وزارة المالية: “الاستراتيجية” ستحفز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات بالمملكة

قالت وزارة المالية، اليوم الإثنين، إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار سترسم مسارًا إيجابيًا في مستقبل استثمار المملكة، بما يحفز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م.