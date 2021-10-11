الخريف: نقلة نوعية في قطاعات الصناعة والتعدين بعد إطلاق ” استراتيجية الاستثمار”

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن إطلاق ‎الاستراتيجية الوطنية للاستثمار سيسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة عالميا، وستحدث نقلة استثمارية نوعية في قطاعات مهمة من بينها الصناعة والتعدين.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م.