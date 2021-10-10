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مقابل 5 آلاف شهريا.. مواطن يتستر على مقيم ويتورط بديون تجاوزت 26 مليون ريال بالدمام

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مقابل 5 آلاف شهريا.. مواطن يتستر على مقيم ويتورط بديون تجاوزت 26 مليون ريال بالدمام

مقابل 5 آلاف شهريا.. مواطن يتستر على مقيم ويتورط بديون تجاوزت 26 مليون ريال بالدمام
http://almnatiq.net/?p=1045201
محررو المناطق

أعلنت وزارة التجارة عن تورط مواطن بديون طائلة تجاوزت 26 مليون ريال، نتيجة تستره على مقيم من جنسية عربية وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات بمدينة الدمام تحت اسم مؤسسته الخاصة.

وأشارت وزارة التجارة إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين ” المتستر المواطن – والمتستر عليه الوافد ” على أن يتولى الوافد إدارة وتسيير أعمال المنشأة وشراء المعدات وتنفيذ المشاريع وتوقيع العقود والتصرف تصرف المالك ، بينما يحصل المواطن على 5 آلاف ريال شهرياً مقابل تستره وتمكين المقيم من مزاولة النشاط.

وأضافت أن المؤسسة بدأت أعمال إنشاء عدد من المشاريع ونتيجة لتمكين صاحب المنشأة للوافد وتستره عليه تعثرت المنشأة في سداد مديونيات للمعدات والإنشاءات التي استعان بها الوافد، وبالتالي استدعت الجهات المختصة صاحب المؤسسة ليتفاجأ بحجم مطالبات مالية على منشأته تجاوزت 26 مليون ريال لا يعلم عن تفاصيلها.

وأكدت الوزارة انه تم ضبط القضية وتم استدعاء المواطن والمقيم لسماع الأقوال، ومن ثم إحالتهما إلى النيابة العامة والقضاء للنظر في القضية وصدور حكم قضائي نهائي.

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