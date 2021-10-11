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سفير المملكة لدى لبنان: “استراتيجية الاستثمار” تضع اقتصاد المملكة ضمن الأفضل عالميا

سفير المملكة لدى لبنان: “استراتيجية الاستثمار” تضع اقتصاد المملكة ضمن الأفضل عالميا
http://almnatiq.net/?p=1045207

قال سفير المملكة لدى لبنان وليد البخاري، إن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، يعزز إمكانيات ‎المملكة الاستثمارية.

وكتب البخاري في تغريدة عبر تويتر اليوم: “أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ‎الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الهادفة إلى إبراز وتعزيز إمكانيات ‎المملكة الاستثمارية، والتي من شأنها أن تضع اقتصاد المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030” .

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م.

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