وزير الزراعة: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قوة دافعة لتحقيق ‎رؤية 2030

قال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، إن إطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قوة دافعة جديدة لتحقيق طموحات وتطلعات رؤية 2030.
وكتب الفضلي في تغريدة عبر تويتر اليوم الإثنين: “يمثل إطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قوة دافعة جديدة لتحقيق طموحات وتطلعات رؤية 2030، تعزز مستقبل الاستثمار في المملكة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتوفير فرص العمل، واستثمار الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة ومكانتها في عمقها العربي والإسلامي”.
يمثل إطلاق سمو ولي العهد #الاستراتيجية_الوطنية_للاستثمار قوة دافعة جديدة لتحقيق طموحات وتطلعات #رؤية_2030، تعزز مستقبل الاستثمار في المملكة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتوفير فرص العمل، واستثمار الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة ومكانتها في عمقها العربي والإسلامي
— عبدالرحمن الفضلي (@AlfadleyA) October 11, 2021
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