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وزير الزراعة: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قوة دافعة لتحقيق ‎رؤية 2030

وزير الزراعة: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قوة دافعة لتحقيق ‎رؤية 2030

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نحو رؤية 2030.. ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.. مسؤولون: تجعل المملكة من أكبر 15 اقتصادًا في العالم.. وخبراء: تُخفض البطالة

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عضو جمعية الاقتصاد الوطنية: “الاستراتيجية” ترسم بنية تحتية قوية جاذبة للمستثمرين

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وزير الزراعة: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قوة دافعة لتحقيق ‎رؤية 2030

وزير الزراعة: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قوة دافعة لتحقيق ‎رؤية 2030
http://almnatiq.net/?p=1045228

قال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، إن إطلاق سمو ولي العهد ‎الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قوة دافعة جديدة لتحقيق طموحات وتطلعات ‎رؤية 2030.

وكتب الفضلي في تغريدة عبر تويتر اليوم الإثنين: “يمثل إطلاق سمو ولي العهد ‎الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قوة دافعة جديدة لتحقيق طموحات وتطلعات ‎رؤية 2030، تعزز مستقبل الاستثمار في المملكة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتوفير فرص العمل، واستثمار الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة ومكانتها في عمقها العربي والإسلامي”.

 

 

 

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