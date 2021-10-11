وزير الزراعة: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قوة دافعة لتحقيق ‎رؤية 2030

قال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، إن إطلاق سمو ولي العهد ‎الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قوة دافعة جديدة لتحقيق طموحات وتطلعات ‎رؤية 2030.

وكتب الفضلي في تغريدة عبر تويتر اليوم الإثنين: “يمثل إطلاق سمو ولي العهد ‎الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قوة دافعة جديدة لتحقيق طموحات وتطلعات ‎رؤية 2030، تعزز مستقبل الاستثمار في المملكة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتوفير فرص العمل، واستثمار الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة ومكانتها في عمقها العربي والإسلامي”.