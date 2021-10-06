مدته 52 يومًا.. الزعاق يكشف سبب تسمية موسم “الوسم” بهذا الاسم (فيديو)

محررو المناطق

كشف الدكتور خالد الزعاق الخبير في الطقس والمناخ، اليوم الإثنين، عن سبب تسمية موسم “الوسم” بهذا الاسم.

وأضاف الزعاق خلال برنامجه على قناة “العربية” أن هذا الوقت من الزمان سمي بالوسم، مشيرا إلى أن الوسمة هي العلامة التي توضع على رقاب الإبل وعلى أفخادها.

ولفت الزعاق، إلى أنه خلال هذه الأيام يدخل موسم الوسم ومدته 52 يومًا وهذا من ناحية الحساب، أما من ناحية التأثير فمدته 90 يومًا.