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التحالف: الوضع الإنساني في العبدية مأساوي وننظر في كل الخيارات

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التحالف: الوضع الإنساني في العبدية مأساوي وننظر في كل الخيارات

التحالف: الوضع الإنساني في العبدية مأساوي وننظر في كل الخيارات
http://almnatiq.net/?p=1045251

قال ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، إن الوضع الإنساني في العبدية مأساوي وننظر في كل الخيارات الإنسانية والعملياتية.

وأكد التحالف دعمه الجيش الوطني اليمني ورجال القبائل في فك الحصار عن المدنيين في العبدية.

وطالب التحالف المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تحمل مسؤولية فك الحصار عن مدنيي العبدية

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، في وقت سابق اليوم، أن عمليات التحالف على مدى 18 يوما أوقفت تقدم الحوثيين في منطقة العبدية بمحافظة مأرب.

 

 

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