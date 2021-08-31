احدث الأخبار

“السعودية للتموين” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على الشروط والتخصصات
الاقتصاد
 التحالف: الوضع الإنساني في العبدية مأساوي وننظر في كل الخيارات
أبرز المواد
 ألمانيا: التحقيق في هجمات مليشيا الحوثي على المدنيين كجرائم حرب محتملة
محليات
 مقابل 5 آلاف شهريا.. مواطن يتستر على مقيم ويتورط بديون تجاوزت 26 مليون ريال بالدمام
محليات
 وزير الزراعة: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قوة دافعة لتحقيق ‎رؤية 2030
أبرز المواد
 نحو رؤية 2030.. ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.. مسؤولون: تجعل المملكة من أكبر 15 اقتصادًا في العالم.. وخبراء: تُخفض البطالة
أهم الاخبار
  “التجارة”: التمكين والدعم عنوان الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
محليات
 عضو جمعية الاقتصاد الوطنية: “الاستراتيجية” ترسم بنية تحتية قوية جاذبة للمستثمرين
محليات
 الخريف: نقلة نوعية في قطاعات الصناعة والتعدين بعد إطلاق ” استراتيجية الاستثمار”
أبرز المواد
 المالية: “استراتيجية الاستثمار” ستحفز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات
أبرز المواد
 تهدف لتطوير البنية التحتية.. وزارة الاقتصاد توضح فوائد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
محليات
 وزير الشؤون البلدية: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تحقق رؤية المملكة 2030
محليات
“السعودية للتموين” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على الشروط والتخصصات

“السعودية للتموين” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على الشروط والتخصصات

الاقتصاد
التحالف: الوضع الإنساني في العبدية مأساوي وننظر في كل الخيارات

التحالف: الوضع الإنساني في العبدية مأساوي وننظر في كل الخيارات

أبرز المواد
ألمانيا: التحقيق في هجمات مليشيا الحوثي على المدنيين كجرائم حرب محتملة

ألمانيا: التحقيق في هجمات مليشيا الحوثي على المدنيين كجرائم حرب محتملة

محليات
مقابل 5 آلاف شهريا.. مواطن يتستر على مقيم ويتورط بديون تجاوزت 26 مليون ريال بالدمام

مقابل 5 آلاف شهريا.. مواطن يتستر على مقيم ويتورط بديون تجاوزت 26 مليون ريال بالدمام

محليات

“السعودية للتموين” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على الشروط والتخصصات

“السعودية للتموين” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على الشروط والتخصصات
http://almnatiq.net/?p=1045271

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، توافر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، في مدينة جدة، من حمَلة شهادة البكالوريوس.

وجاءت الوظائف المتاحة ومتطلباتها كالتالي:

– مساعد مدير نظم معلومات الموارد البشرية (Asst. Manager, HRIS)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، تقنية معلومات، موارد بشرية، نظم معلومات) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: تحليل بيانات الموارد البشرية وإعداد التقارير والرسوم البيانات لكل من (التعويضات، التصنيف، التوظيف، علاقات الموظفين).

– مدير الرواتب (Manager, Payroll)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، محاسبة، مالية، موارد بشرية، نظم معلومات إدارية) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: مسؤول عن التحقق من كشوفات الرواتب الشهرية والتحقق منها قبل التحميل وبعده ومراجعة جميع نتائج وتقارير الرواتب.

– مدير أول اكتساب المواهب (Sr. Manager, Talent Acquisition)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (موارد بشرية، إدارة أعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: تحديد احتياجات الشركة والعمل على إنشاء وتنفيذ استراتيجية اكتساب المواهب وتصميم وتخطيط وتنفيذ عمليات الاختيار.

– مساعد إداري تنفيذي (Executive Admin Assistant)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية، إدارة مكتبية، سكرتارية) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المساندة الإدارية.

الوصف الوظيفي: العمل كنقطة اتصال بين المديرين التنفيذيين والعملاء الداخليين والخارجيين ومراقبة استهلاك الميزانية الشهرية للإدارة.

وللتقديم وتعبئة الطلب الخاص بالوظيفة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (http://https//careers.saudiacatering.com/ar/job-search-results/.

روابط ذات صلة

وظائف شاغرة في جدة.. الخطوط السعودية تعلن حاجتها لـ 14 تخصصًا

وظائف شاغرة في جدة.. الخطوط السعودية تعلن حاجتها لـ 14 تخصصًا
«إدارية وتقنية».. وظائف شاغرة بالخطوط السعودية في جدة

«إدارية وتقنية».. وظائف شاغرة بالخطوط السعودية في جدة
“الخطوط السعودية” تعلن توفر وظائف بفروعها بجدة

“الخطوط السعودية” تعلن توفر وظائف بفروعها بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*