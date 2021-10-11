للمتواجدين خارج المملكة.. تعرف على إجراءات تجديد رخصة القيادة المنتهية

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، الإجراءات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة حال انتهائها أثناء وجود صاحبها خارج المملكة.

وقال المرور، عبر حسابه بتويتر، إن المستفيد يمكنه زيارة الملحقية السعودية (بالدولة التي يتواجد فيها) وإكمال اللازم حيال الفحص وتفويض من يراه لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج والتفويض والرخصة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل (محال من منصة أبشر إلى المرور)، قال فيه أحد المستفيدين: «نحن المواطنين في الخارج لا نستطيع تجديد الرخصة؛ بسبب كشف النظر، أتمنى استثناءنا أو إنشاء رابط نستطيع عليه إرفاق الكشف الطبي».