لحظة استهداف التحالف لعناصر مليشيا الحوثية وآلياتهم العسكرية بالعبدية (فيديو)

محررو المناطق

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية.

وأظهر مقطع الفيديو عمليات استهداف مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية ومقتل عدد منهم خلال هذه العملية.

وأعلن ، تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين، عن تنفيذ 33 عملية جوية استهداف آليات وعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن عملياته الجوية، قضت على ما يزيد عن 156 عنصرا من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتابع البيان، أن عملية الاستهداف شملت تدمير (8) آليات عسكرية لمليشيا الحوثي، مشيرا إلى ‏أن الطيران نفذ 338 استهدافا نوعيا لحماية المدنيين في العبدية منذ بدء حصار الميليشيات للمديرية.

وذكر أن الاستهداف الجوي النوعي، جاء لحماية المدنيين الأبرياء في العبدية منذ حصار المليشيا للمديرية.

وأكد التحالف التزامه بمواصلة دعم القوات الحكومية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، وحماية المدنيين من بطش المليشيا.

ويقاتل رجال القبائل في العبدية، ضد توغل مليشيا الحوثي في مناطقهم، في ظل حصار خانق تفرضه المليشيا على المديرية منذ أكثر من 20 يوما.