احدث الأخبار

لحظة استهداف التحالف لعناصر مليشيا الحوثية وآلياتهم العسكرية بالعبدية (فيديو)
أهم الاخبار
 للمتواجدين خارج المملكة.. تعرف على إجراءات تجديد رخصة القيادة المنتهية
أهم الاخبار
 دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية.. تعرف على خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج
أهم الاخبار
 بلدية بيشة تُنقذ المواطنين من لحوم ثور نافق قبل تسويقه بأحد الملاحم
أجواء المناطق
 “السعودية للتموين” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على الشروط والتخصصات
الاقتصاد
 التحالف: الوضع الإنساني في العبدية مأساوي وننظر في كل الخيارات
أبرز المواد
 ألمانيا: التحقيق في هجمات مليشيا الحوثي على المدنيين كجرائم حرب محتملة
محليات
 مقابل 5 آلاف شهريا.. مواطن يتستر على مقيم ويتورط بديون تجاوزت 26 مليون ريال بالدمام
محليات
 وزير الزراعة: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قوة دافعة لتحقيق ‎رؤية 2030
أبرز المواد
 نحو رؤية 2030.. ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.. مسؤولون: تجعل المملكة من أكبر 15 اقتصادًا في العالم.. وخبراء: تُخفض البطالة
أهم الاخبار
  “التجارة”: التمكين والدعم عنوان الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
محليات
 عضو جمعية الاقتصاد الوطنية: “الاستراتيجية” ترسم بنية تحتية قوية جاذبة للمستثمرين
محليات
لحظة استهداف التحالف لعناصر مليشيا الحوثية وآلياتهم العسكرية بالعبدية (فيديو)

لحظة استهداف التحالف لعناصر مليشيا الحوثية وآلياتهم العسكرية بالعبدية (فيديو)

أهم الاخبار
للمتواجدين خارج المملكة.. تعرف على إجراءات تجديد رخصة القيادة المنتهية

للمتواجدين خارج المملكة.. تعرف على إجراءات تجديد رخصة القيادة المنتهية

أهم الاخبار
دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية.. تعرف على خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج

دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية.. تعرف على خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج

أهم الاخبار
بلدية بيشة تُنقذ المواطنين من لحوم ثور نافق قبل تسويقه بأحد الملاحم

بلدية بيشة تُنقذ المواطنين من لحوم ثور نافق قبل تسويقه بأحد الملاحم

أجواء المناطق

لحظة استهداف التحالف لعناصر مليشيا الحوثية وآلياتهم العسكرية بالعبدية (فيديو)

لحظة استهداف التحالف لعناصر مليشيا الحوثية وآلياتهم العسكرية بالعبدية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1045283
محررو المناطق

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية.

وأظهر مقطع الفيديو عمليات استهداف مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية ومقتل عدد منهم خلال هذه العملية.

وأعلن ، تحالف دعم الشرعية في اليمن  اليوم الاثنين، عن  تنفيذ 33 عملية جوية استهداف آليات وعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن عملياته الجوية، قضت على ما يزيد عن 156 عنصرا من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتابع البيان، أن عملية الاستهداف شملت تدمير (8) آليات عسكرية لمليشيا الحوثي، مشيرا إلى ‏أن الطيران نفذ 338 استهدافا نوعيا لحماية المدنيين في العبدية منذ بدء حصار الميليشيات للمديرية.

وذكر  أن الاستهداف الجوي النوعي، جاء لحماية المدنيين الأبرياء في العبدية منذ حصار المليشيا للمديرية.

وأكد التحالف التزامه بمواصلة دعم القوات الحكومية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، وحماية المدنيين من بطش المليشيا.

ويقاتل رجال القبائل في العبدية، ضد توغل مليشيا الحوثي في مناطقهم، في ظل حصار خانق تفرضه المليشيا على المديرية منذ أكثر من 20 يوما.

روابط ذات صلة

التحالف: الوضع الإنساني في العبدية مأساوي وننظر في كل الخيارات

التحالف: الوضع الإنساني في العبدية مأساوي وننظر في كل الخيارات
التحالف: تدمير 8 آليات عسكرية للميليشيات الحوثية في العبدية خلال الـ 24 ساعة الماضية

التحالف: تدمير 8 آليات عسكرية للميليشيات الحوثية في العبدية خلال الـ 24 ساعة الماضية
المبعوث الأممي إلى اليمن يدين الهجوم على موكب محافظ عدن ووزير الزراعة

المبعوث الأممي إلى اليمن يدين الهجوم على موكب محافظ عدن ووزير الزراعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*