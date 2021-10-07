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“المركزي”: يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر في هذه الحالة

“المركزي”: يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر في هذه الحالة
http://almnatiq.net/?p=1045311
محررو المناطق

أعلن البنك المركزي أنه يحق للعميل تحويل راتبه إلى بنك آخر في حال عدم وجود التزامات مالية قائمة عليه لصالح البنك الحالي.

وأكد البنك المركزي أنه “ينبغي على البنك الحالي منح العميل خطاب إخلاء الطرف في مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الطلب، و30 يوم عمل من تاريخ الطلب في حال وجود بطاقة ائتمان”.

وأشار البنك المركزي إلى استثناء الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية، داعياً العملاء الاطلاع على مبادئ حماية عملاء المصارف من خلال زيارة موقع البنك المركزي الإلكتروني.

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